Pandémia nám nič neodkazuje, ten odkaz je v nás.

Máme za sebou rok, o ktorom sa veľa hovorí. Hľadáme pochopenie a prijatie jeho odkazu. Neviem, ktoré z vysvetlení príčin pandémie mi je bližšie.

(V. Grežo)

Je to varovanie planéty Zem pre prírodu ničiace ľudstvo a rana pre naše bezhraničné sebavedomie ? Alebo drsný signál, stena, do ktorej sme mali naraziť s presvedčením o potrebe neustáleho rastu spotreby.

Možné je aj to, že pandémia nemá žiadny odkaz. Je len pandémiou. Väčšou ako všetky iné doteraz, ale bez tajomného odkazu pre ľudstvo. Ten odkaz je v nás. V našej mysli drieme potláčané vedomie o chybách v správaní sa k našej planéte, k ľuďom a prírode.

Zastavenie pohybu v marci minulého roka nás donútilo zmeniť vnímanie, spomaliť, uzavreli sme sa do seba. Presvedčenie ľudstva o jeho moci nahradil pocit zraniteľnosti nášho sveta. Rok 2020 zasiahol ľudí, dotkol sa každého, aj keď nie rovnako. Niektorí sa z neho poučili, vnímali a menili svoj prístup.. Iní len netrpezlivo čakali a stále čakajú, že svet sa vráti do starých koľají a budú sa môcť vrátiť tam, kde prestali a správať sa rovnako, akoby sa nič nestalo.



Minulý rok však ukázal aj niečo iné. V krajinách sveta sa súbežne začali presadzovať dve hlavné hodnotové smerovania. Na jednej strane je konflikt, agresivita, nenávisť, na tej druhej vnímanie, chápanie, láska a súcit.



Vlastne nie je ani iná možnosť len sa zapojiť do jedného z dvoch prúdov. Rozhodnutie je slobodné, ale nutné a nič také, ako zlatá stredná cesta neexistuje. Kto si vyberá tretiu cestu, tá z pohľadu rozhodovania medzi dobrom a zlom nie je, len necháva rásť zlobu a podporuje nárast nenávisti.



Mnohí dnes hovoria, že z minulého roka sme sa všetci mohli poučiť. Áno, pripájam sa a súhlasím. Veľkú skupinu ľudí u nás doma i vo svete však zasiahol tento rok na tých najzraniteľnejších miestach. Overil naše schopnosti starať sa a prinášať živobytie sebe a svojim rodinám, priniesol stratu práce, stratu zdravia a pre mnohých aj stratu života. Priniesol strach o našich blízkych, uzavretie, nemožnosť kontaktu, psychický stres a strach. Preto boli aj takí, ktorí sa nemali kedy a ako poučiť. Pre mnohých boli strata práce, zdravia, možnosti starať sa o rodinu, starých rodičov uzavretých v domovoch permanentným tlakom, pod ktorým už neostával čas na nič iné, ani na chápanie prítomnosti, hlboké zamýšľanie sa a poučenie.

Máme pred sebou rok, v ktorom bude dôležité zaujať svoje miesto a vybrať si cestu, po ktorej budeme kráčať. Teraz je ten čas. Vybrať si slobodne, ale múdro. Pre seba, rodinu, priateľov, našu krajinu a náš svet.